Департамент ветеринарии Кубани заподозрили в коррупции

Россельхознадзор намерен обратиться в правоохранительные органы в связи с выявленными в Краснодарском крае нарушениями при оформлении ветеринарных сертификатов. В частности, документы выдавались на просроченную продукцию и продукцию неизвестного происхождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано.

«Основной причиной допущенных нарушений может являться наличие коррупционной составляющей. В этой связи Россельхознадзор намерен обратиться в правоохранительные органы», - рассказала госпожа Мелано. Она уточнила, что нарушения выявлены мониторинговой группой Южного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении анализа информации в системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» с начала июня 2019 года.

По данным Россельхознадзора, девять государственных ветеринарных врачей оформляли и гасили ветеринарные сертификаты на просроченную продукцию четырех краснодарских предприятий. Также они формировали производственные сертификаты, увеличивающие сроки годности просроченной продукции. Названия предприятий не указаны.

Сообщается, что таким образом, четыре кубанских производителя продуктов направили на реализацию 13 тонн замороженной говядины, 18 тонн птицы, 21 тонну свинины и свиного шпика, 1,5 тонны рыбной продукции с истекшими и впоследствии измененными сроками годности. На одном из предприятий из одного вида рыбы готовили продукцию другого вида рыбы. «Перечисленные факты свидетельствуют об отсутствии контроля за оформлением сертификатов и попустительском отношении к обеспечению безопасности продукции со стороны департамента ветеринарии Краснодарского края», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Департамент ветеринарии края эту информацию уже опроверг. «Органы исполнительной власти России в области ветеринарии, в том числе департамент ветеринарии Краснодарского края, не наделены полномочиями по контролю за деятельностью предприятий, осуществляющих оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД)», - говорится в сообщении.

Как сообщал ”Ъ-Кубань”, ранее Россельхознадзор уже указал на неэффективную работу департамента ветеринарии края в связи с тем, что на Кубани не в должной мере проводится контроль за производителями животноводческой продукции, а также допускаются серьезные нарушения при ликвидации вспышек опасных заболеваний животных. Департамент ветеринарии также опроверг это сообщение.

До того, как в адрес кубанского департамента пошли обвинения, произошла реорганизация Россельхознадзора края. Два управления Россельхознадзора: по Крыму и Севастополю и по Краснодарскому краю и Адыгее были объединены. Новая структура называется Южное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Она базируется в Краснодаре, однако, ни одного из прежних руководителей Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее в новой структуре не оказалось.

Андрей Ульченко