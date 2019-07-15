Власти Кубани опровергли информацию о вспышке АЧС

Департамент ветеринарии Краснодарского края опубликовал ответ на сообщение в СМИ о том, что в регионе отсутствует контроль над эпизоотической ситуацией. Напомним, ранее пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора сообщила о претензиях ведомства к органам управления ветеринарией. Якобы на Кубани не хватает контроля за производителями животноводческой продукции, а также допускаются серьезные нарушения при ликвидации вспышек опасных заболеваний животных и попустительство в работе по их профилактике.

В департаменте ветеринарии ответили, что в 2018 году и с начала 2019 года в регионе африканская чума свиней регистрировалась только дважды (Тимашевский и Курганинский районы). Кроме того, за указанный период было обнаружено шесть инфицированных объектов, один из которых выявлен в дикой фауне Горячего Ключа.

Как рассказали в ведомстве, за последний год количество неблагополучных пунктов по лейкозу в регионе снизилось с 81 до 69. Также государственной ветеринарной службой в 2018-2019 годах было оздоровлено 48 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных, выявленных, в том числе, в предыдущие годы.

Василий Хитрых