Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Адыгее поглотил Крым

Два управления Россельхознадзора: по Крыму и Севастополю и по Краснодарскому краю и Адыгее реорганизованы путем объединения. Новая структура отныне называется Южное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сообщили в пресс-службе ведомства. Базироваться она будет в Краснодаре.

«Это современная тенденция, Россельхознадзор укрупняет свои управления, например, в соседней Ростовской области управление включает еще три субъекта: Волгоградскую, Астраханскую области и Калмыкию», - пояснили в пресс-службе Южного управления.

Ни одного из прежних руководителей Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее в новой структуре нет. Начальником Южного управления стал Игорь Окороков, он, также как три его зама - Алексей Ванжа, Юрий Епанов и Андрей Дрыгин — ранее трудились в крымском управлении. Еще один заместитель, Виктор Фетисов, перевелся из управления по Московской и Тульской областям. Лишь у одного зама прошлое связано с работой в кубанском управлении, Николай Филиппенко уволился отсюда два года назад.

Андрей Ульченко