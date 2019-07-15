Претензии к департаменту ветеринарии Кубани предъявил Россельхознадзор

Россельхознадзор указал на неэффективную работу органов управления ветеринарии в трех регионах: Краснодарском и Ставропольском краях и Волгоградской области, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора. В частности на Кубани не в должной мере проводится контроль за производителями животноводческой продукции, а также допускают серьезные нарушения при ликвидации вспышек опасных заболеваний животных и попустительство в работе по их профилактике.

В 2018 году на ООО «Свинокомплекс “Развильненский”» возникла вспышка африканской чумы, тем не менее заболевшие животные направлялись на бойню в ст. Новокорсунская Тимашевского района. Это могло послужить распространению опасной болезни по всему региону и за его пределы. На предприятии было уничтожено около 11 тысяч голов свиней.

Не в должной мере проводятся работы и по профилактике лейкоза. В частности, в ООО «Интеграл-Агро» больные коровы содержались вместе со здоровыми. Также установлено, что подведомственная Департаменту ветеринарии края ГБУ «Армавирская зональная ветеринарная лаборатория» выдавала отрицательные заключения на больных бруцеллезом животных.

Обвинили департамент и в плохом контроле молочных производителей Кубани. Согласно данным информационной системы «Сирано», в готовой молочной продукции крупнейших производителей края ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», ООО «Советский Молочный Завод», ООО «Молпромкубань», АО «Вимм Билль Данн» неоднократно выявлялись остатки антибиотиков. А анализ работы одного из кубанских молокосборщиков посредством ФГИС «Меркурий» показал, что объемы продаваемой продукции значительно превышают объемы поступающего по документам сырья. Так, предприятие всего за 10 дней выпустило молока на 300 тонн больше, чем официально получило.

Андрей Ульченко