Карасин заверил, что Россия не против расширения «нормандского формата»

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения числа переговорщиков по урегулированию на Украине. В интервью «РИА Новости» он отметил, что идея включения США в «нормандский формат» не нова и ранее «ее активно педалировал Петр Порошенко».

«Главное, чтобы другие участники переговорного процесса в рамках "нормандского квартета" — ФРГ и Франция — были бы с этим согласны. А в этом уверенности нет»,— сказал господин Карасин. Он добавил, «представители администрации Дональда Трампа на днях открыто заявили, что не горят желанием становиться полноправными участниками "четверки"».

Также замглавы МИДа напомнил, что компетенции «нормандского формата» четко определены и «ни о каком "статусе" Крыма в этой повестке нет и речи». «Этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит»,— подчеркнул он.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал в Facebook видеообращение к президенту России Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске с участием Великобритании, Германии, США и Франции. Среди заявленных украинским лидером тем — принадлежность Крыма и конфликт на востоке Украины. После этого господин Путин заверил, что Россия готова к расширенной встрече в «нормандском формате» для обсуждения Донбасса после формирования правительства и парламента Украины. Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявлял, что к Берлину с предложением о расширении «нормандского формата» никто не обращался.

О ситуации в Донбассе читайте в материале “Ъ” «Распрягайте, хлопцы, танки».