«Интерфакс»: экс-владельцу Антипинского НПЗ предъявили обвинения в мошенничестве

МВД предъявило обвинение бывшему владельцу Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Дмитрию Мазурову по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Господин Мазуров с обвинениями не согласен и вину не признает, добавил собеседник агентства.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ до 12 сентября. Он был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево.

Как сообщал “Ъ”, господину Мазурову инкриминируется хищение кредитных средств Сбербанка на сумму $30 млн. Детали уголовного дела о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) не разглашались, но источники “Ъ” сообщили, что речь может идти о мошенничестве с кредитом на сумму $1,75 млрд, взятым у Сбербанка на строительство предприятия. По данным правоохранителей, намеченные работы не были выполнены, а средства на эти цели были получены еще и в двух других банках.

Напомним, Сбербанк забрал контрольный пакет нефтеперерабатывающего завода весной нынешнего года. Дмитрий Мазуров и Владимир Калашников, которые были основными собственниками Антипинского НПЗ, утратили свои доли. Они паритетно владели 80% АО «Антипинский НПЗ» через кипрскую Vikay Industrial, этот пакет был передан SBPR Cyprus SPV Limited, которая принадлежит Сбербанку.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «New Stream хочет вернуться на завод».