МЭА снова понизило прогноз роста спроса на нефть

Международное экономическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики на фоне торгового конфликта США и Китая. Как заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, прогноз был снижен еще на 100 тыс. баррелей, до 1,1 млн баррелей в сутки. Этот показатель может быть ухудшен, если экономика — особенно в Китае — продолжит спад, уточнил господин Бироль.

«В Китае наблюдается самый медленный экономический рост за последние 30 лет, так же и в некоторых развитых странах. Если мировая экономика продолжит слабеть сильнее, чем мы предполагаем, то мы можем пересмотреть свои прогнозы в следующие месяцы»,— сказал Reuters исполнительный директор МЭА.

По его словам, торговая война между США и Китаем также негативно повлияла на спрос на нефть. МЭА прогнозирует, что добыча нефти в США в этом году вырастет на 1,8 млн баррелей в сутки. Этот показатель будет меньше прошлогоднего, когда рост составил 2,2 млн баррелей. «Все эти объемы поступят на рынок, где спрос будет снижаться»,— уточнил эксперт.

Как сообщил Фатих Бироль, МЭА также обеспокоено напряженностью на Ближнем Востоке и, в частности, в Ормузского проливе. Через него проходит около трети всех объемов поставляемой нефти или порядка 20 млн баррелей в сутки. «Мы внимательно следим за тем, что там (в проливе.— “Ъ”) происходит. Если что-то случится, мы готовы действовать быстро и решительно»,— отметил он.

Господин Бироль добавил, что цены на нефть держатся на уровне около $65 за баррель. На них влияет напряженность в отношениях с Ираном, Ливией и Венесуэлой, а также торговый спор между США и Китаем. При этом МЭА не ожидает сильного скачка цен, потому что «нефти много, и это в основном благодаря сланцевой революции в Соединенных Штатах».

В июне оценку спроса на нефть понизила ОПЕК. В организации полагают, что рост мирового спроса составит 1,14 млн баррелей, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза. Напомним, в мае на фоне санкций США против Ирана и под влиянием пакта о сокращении производства добыча нефти странами ОПЕК сократилась на 236 тыс. баррелей, до 29,88 млн баррелей.

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