Один из трех отключенных энергоблоков Калининской АЭС включили в сеть

На Калининской АЭС в Тверской области включили в сеть четвертый энергоблок. Еще два — первый и второй — готовят к подключению. Все три отключились от сети утром 18 июля из-за короткого замыкания на трансформаторе тока. На АЭС заверяли, что повреждений оборудования не было.

«Сейчас идет набор мощности (четвертого энергоблока.— “Ъ”). Он идет в соответствии с диспетчерским графиком. Ориентировочно в ночь должен выйти на номинал»,— заявил «РИА Новости» представитель станции. Он добавил, что на номинальную мощность энергоблок может выйти к 4:00.

Калининская АЭС находится в 125 км от Твери и 330 км от Москвы. В «Росэнергоатоме» говорили, что отключение не было связано с работой основного оборудования станции. Перебоев с энергоснабжением из-за остановки трех блоков не наблюдалось. Подачу электричества восстановили за счет резервов.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Калининскую АЭС отключили от сети».