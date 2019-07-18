Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Оганесян останется в СИЗО до 2020 года

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну срок содержания под стражей до 1 января 2020 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Экс-чиновника обвиняют в получении двух взяток и мошенничестве при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» к чемпионату мира по футболу.

Срок содержания под стражей до 1 января 2020 года продлен Марату Оганесяну и предпринимателю Василию Сливкину. Бывший заместитель председателя комитета по строительству города Александр Янчик, также проходящий по делу, пробудет этот же срок под домашним арестом. При этом защита Марата Оганесяна просила изменить ему меру пресечения на домашний арест, а Сливкина — выпустить под залог.

Напомним, что Марат Оганесян содержится в СИЗО с ноября 2016 года, то есть более двух с половиной лет. Вместе с ним фигурантами дела являются еще восемь человек. Следствие считает, что Марат Оганесян и экс-замглавы комитета по строительству города Александр Янчик создали организованную преступную группу и получили от главы компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) Григория Попова взятку в размере 22 млн руб. за содействие при заключении контракта на поставку видеотабло для стадиона «Санкт-Петербург». Вторую взятку, по версии следствия, бывший вице-губернатор получил от руководителя компании «Стройэлектромонтаж-5», обязуясь оказать помощь при заключении контрактов на оснащение стадиона художественной подсветкой. Также Марата Оганесяна обвиняют в хищении 50 млн руб. аванса, перечисленных на счета ТДМ.

Сначала Марат Оганесян отрицал свою вину, но в ноябре 2017 года, через год после нахождения в СИЗО, заключил досудебное соглашение. Его дело выделили в отдельное производство, однако Смольнинский райсуд вернул его в прокуратуру из-за незначительных процессуальных нарушений. Тогда, как сообщал “Ъ”, Генпрокуратура расторгла соглашение с экс-вице-губернатором. После этого Марат Оганесян заявил, что своей вины не признает.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Бывшего вице-губернатора лишили соглашения».

Марина Царева, Санкт-Петербург