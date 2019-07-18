МИД РФ выразил протест американскому дипломату из-за скандала с визами для учителей

МИД России выразил решительный протест в связи с заявлениями американских официальных лиц об отказе в визах сотрудникам Англо-американской школы (ААШ) в Москве. В четверг, 18 июля, в министерство был вызван советник-посланник посольства США в России Тим Ричардсон.

«Поскольку российским дипломатическим работникам не позволяют въехать в США, приходится идти на увязки с въездом американского персонала в Россию. В том числе чтобы добиваться выдачи виз учителям средних школ в нашем посольстве в Вашингтоне и постпредстве при ООН в Нью-Йорке, которые действуют внутри дипломатических учреждений и никакой коммерческой деятельностью не занимаются»,— говорится в заявлении ведомства.

В МИДе подчеркнули, что более двух лет назад американские власти развязали «визовую войну». В настоящее время визы не могут получить более чем 60 новых сотрудников российских загранучреждений, растет число прямых отказов во въезде. «Это делается сознательно и целенаправленно, чтобы помешать кадровой ротации и затруднить нормальную работу российского посольства, постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке и генеральных консульств России»,— говорится в сообщении.

В Москве добавили, что много раз предлагали Вашингтону нормализовать взаимную выдачу виз, но этого так и не было сделано.

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Ранее стало известно, что 30 преподавателей Англо-американской школы в Москве не смогли получить российские визы. Из-за нехватки педагогов школа может отчислить часть учащихся или сократить прием новых учеников на следующий год.

В МИДе изначально объясняли проблемы с визами у учителей ААШ тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре. Посольство США заявило, что учителя Англо-американской школы путешествуют по дипломатическим визам согласно требованиям правительства России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова это опровергла. По ее словам, российская сторона неоднократно напоминала, что запрашивать визы для учителей как для дипломатов — нарушение.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Англо-американская школа в Москве недосчитается учителей».