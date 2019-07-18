Глава Минстроя Астраханской области арестован по делу о превышении полномочий

И. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский взят под стражу решением Кировского районного суда Астрахани, сообщили “Ъ-Средняя Волга” в суде. Господин Гужвинский арестован на два месяца, его защита просила назначить чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста. И. о. министра подозревается в превышении должностных полномочий при исполнении программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Тот же суд принял решение об аресте на два месяца первого заместителя министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Сергея Кучумова.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что на рассмотрении находится 17 уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов, занимавшихся исполнением программы переселения. В областной прокуратуре уточнили, что всего по фактам нарушения в сфере строительства возбуждено 43 уголовных дела.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Следствие пришло в аварийные дома».

Сергей Петунин, Саратов