В Астраханской области возбуждено 43 дела против курирующих строительство чиновников

В Астраханской области по результатам проверки работы чиновников, курирующих строительную отрасль, возбуждено 43 уголовных дела, сообщили в прокуратуре региона. 23 из 43 дел возбуждены по материалам прокурорских проверок.

К следователям доставлены 22 фигуранта уголовных дел, в том числе пять заместителей глав муниципалитетов и иных должностных лиц органов местного самоуправления, и. о. регионального министра строительства и ЖКХ, первый заместитель регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов, ранее министр ЖКХ, заместитель регионального министра экономического развития, первый заместитель директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области.

Ранее сообщалось о возбуждении 17 уголовных дел в отношении чиновников и предпринимателей, участвовавших в региональной программе капитального ремонта и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Дела возбуждены по статьям «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения» (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и «превышение должностных полномочий» (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Следствие пришло в аварийные дома».

Сергей Петунин, Саратов