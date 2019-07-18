Памфилова встретится с оппозиционными кандидатами 23 июля

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова встретится с кандидатами, чьи кандидатуры были сняты с выборов в Мосгордуму из-за брака в собранных подписях. Встреча пройдет в следующий вторник, 23 июля.

«Время встречи уточняется и будет сообщено дополнительно. Надеюсь, что эта встреча будет более продуктивной, чем та, которая прошла с членами ЦИКа в минувший вторник»,— сообщил в Twitter член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин, один из снятых с выборов кандидатов.

Прием документов у кандидатов в депутаты Мосгордумы закончился 6 июля. Ряд кандидатов сообщили, что собранные за них подписи признали недействительными. Часть оппозиционных кандидатов потребовала встречи с госпожой Памфиловой, они выбрали датой 16 июля. Глава ЦИКа предложила встретиться после 22 июля, когда она вернется к работе. Сейчас, по ее словам, она восстанавливается после операции на плечевом суставе.

15 июля кандидаты, чьи кандидатуры были сняты с выборов, собирались встретиться с председателем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. Господин Горбунов отклонил требование о публичном характере встречи и предложил побеседовать с каждым кандидатом отдельно.

О том, как проходила регистрация на выборы, читайте в публикации “Ъ” «Подписные истины».