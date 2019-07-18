Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить твит с оскорблением российского народа

По требованию Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор обратился к администрации Twitter, которая удалила твит с нецензурным оскорблением российского народа, сообщило ведомство. Во вторник Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить изображение «непристойных действий» с флагом.

«В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении данной страницы в единый реестр запрещенной информации, после чего нецензурная реплика была удалена администрацией Twitter»,— говорится в сообщении Роскомнадзора.

Напомним, за оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Соответствующий закон был подписан президентом 18 марта.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».