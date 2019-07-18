Помощник Зеленского заявил о желании Украины добиться переговоров с Путиным

Украина намерена добиться проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил первый помощник украинского президента Сергей Шефир в интервью интернет-изданию «Левый берег». Господин Шефир отметил, что первостепенной задачей президента Владимира Зеленского является возвращение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

«Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны!»— сказал первый помощник. По его словам, Украина ищет разговор на равных. Он выразил уверенность в готовности Киева к переговорам. «Верю, приложим все силы для того, чтобы убедить его (Владимира Путина.— “Ъ”), и на 70% уверен в их успешном исходе»,— отметил господин Шефир.

По его словам, Украина своими действиями показывает готовность к переговорам с Россией. «Мы показываем свои шаги — развели войска в станице Луганской, хотим построить мост, возобновили Минский процесс»,— сообщил господин Шефир.

Напомним, господин Путин провел телефонный разговор с господином Зеленским 11 июля. Президенты обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Ключевой темой разговора стало освобождение военных моряков, задержанных в Керченском проливе. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Ранее общение между ними ограничивалось заочным диалогом, в частности по ситуации вокруг выдачи жителям Донбасса российских паспортов.

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