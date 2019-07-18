Посол РФ обвинил США в развязывании визовой войны

Американская сторона развязала против российских дипломатов визовую войну, от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов. «С того времени когда российские дипломаты были вынуждены уехать из США, американская сторона развязала против нас визовую войну»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам посла, ограничения коснулись учителей, поваров, садовников и водителей. Господин Антонов подчеркнул, что слово в этом вопросе за американской стороной.

«Мы готовы завтра начать выдавать визы американским учителям, но можем ли рассчитывать на взаимность с американской стороны? Никакого ответа нет»,— заявил посол.

Анатолий Антонов назвал ложной статью в The New York Times, в которой говорилось, что американским учителям в англо-русской школе отказали в визах. «Ни одного отказа сделано не было»,— сообщил он.

Англо-американская школа была учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады. Она находится на северо-западе Москвы, рядом с парком Покровское-Стрешнево и каналом имени Москвы. Площадь школы — 30 тыс. кв. м, она занимает территорию 6,5 га. Всего в школе работает около 150 преподавателей, часть из них — россияне. В школе учится около 1,2 тыс. детей, в основном дети сотрудников дипломатических ведомств и бизнесменов из США, Великобритании и Канады.

Преподаватели англо-американской школы в Москве не смогли получить российские визы: МИД не выдал их 30 новым сотрудникам учебного заведения, сообщили “Ъ FM” в посольстве США.

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