Россиянка Ромашина стала самой титулованной синхронисткой за всю историю ЧМ

Российская синхронистка Светлана Ромашина побила рекорд по количеству золотых медалей на чемпионатах мира в своем виде спорта. Она выиграла 20-ю золотую медаль в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

За программу «Кармен» российская спортсменка получила 97,1333 балла и первое место. Второе заняла испанка Она Карбонель (94,5667), третьей стала японка Юкико Инуи (93,2000). 29-летняя Светлана Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, 19-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.

Напомним, 14 июля российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира. Они выступили с программой «Фантастический Токио» и набрали 95,9010 балла.

18-й чемпионат мира по водным видам спорта открылся 12 июля. Соревнования идут в шести дисциплинах: плавание в бассейне и на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду, хай-дайвинг и водное поло. Всего разыграют 76 комплектов наград. Соревнования завершатся 28 июля.

Подробности — в публикации “Ъ” «Счастливого плавания».