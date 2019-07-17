Мосгоризбирком обещает перепроверить все документы кандидатов при поступлении жалоб

Мосгоризбирком рассмотрит и перепроверит все документы кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым ранее отказали в регистрации, но только если от них поступят официальные жалобы, сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов «РИА Новости». Ранее в Москве прошли акции в поддержку оппозиционных кандидатов.

15 и 16 июля Мосгордума отказала в регистрации нескольким кандидатам, среди которых Любовь Соболь (43-й округ), Иван Жданов (8-й округ), Константин Янкаускас (32-й округ), Юлия Галямина (9-й округ), Елена Русакова (37-й округ), Кирилл Гончаров (32-й округ), Дмитрий Гудков (5-й округ), Сергей Митрохин (43-й округ), Александр Соловьев (3-й округ) и Анастасия Брюханова (42-й округ).

«Будут жалобы к нам — будем официально рассматривать в рамках закона. Если они считают, что есть какие-то ошибки, будут обращаться либо к нам либо в суд, мы будем внимательно это все перепроверять еще раз»,— сказал господин Горбунов.

15 июля оппозиционные кандидаты собирались встретиться с председателем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. Но встреча не состоялась, поскольку господин Горбунов отклонил требование о ее публичном характере и предложил побеседовать с каждым кандидатом отдельно.

Три дня подряд в Москве проходили акции с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. 14 июля были задержаны более 35 человек, а 15 и 16 июля акции прошли без вмешательства полиции и задержаний. Организаторы намерены собираться на Трубной площади каждый день в 19:00 до 19 июля. На 20 июля запланирован согласованный митинг на проспекте Сахарова.

Об отказе в регистрации и последующих акциях — в материале “Ъ” «Подписные истины».