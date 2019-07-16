Экс-бухгалтера «Седьмой студии» Масляеву отпустили под подписку о невыезде

Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств, отпустили из-под домашнего ареста. «Следователь отпустил мою подзащитную под подписку о невыезде. Она уже вышла на работу в театр "У Никитских ворот" Марка Розовского»,— рассказал ТАСС ее адвокат Юрий Ефименков.

В апреле дело Масляевой было возвращено в Генпрокуратуру. Тогда же обвиняемой продлили срок домашнего ареста до 19 июля. Масляева единственная признала вину и заключила сделку со следствием, рассказав, как конкретно совершались хищения в «Седьмой студии».

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Основное дело «Седьмой студии» рассматривается в суде с конца октября 2018 года. Подсудимых четыре человека — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год. Все фигуранты, кроме Нины Масляевой, отрицают вину. В 2019 году суд отменил домашний арест господина Серебренникова — режиссера отпустили под подписку о невыезде.