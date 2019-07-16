На возможную реконструкцию трассы М7 «Волга» потребуется более 260 млрд рублей

Министерство транспорта России предпочитает строительство новой платной трассы Москва – Казань (пройдет мимо Нижнего Новгорода) реконструкции существующей М7 «Волга» (проходит через Нижний Новгород). Об этом журналистам сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. Он добавил, что ведомство давно сделало для себя выбор между этими двумя проектами.

«На новую дорогу у нас порядка 260 млрд руб. частных инвестиций предполагается, а в реконструкцию бесплатной дороги мы их не привлечем»,– цитирует ТАСС господина Алафинова. По его словам, на реконструкцию М7 потребуется либо больше средств, либо столько же. Однако ее ремонт приведет к увеличению затрат на содержание трассы, в то время как новая дорога «как минимум 20 лет будет обслуживаться за счет поступлений платно».

Напомним, Правительство РФ должно выбрать для реализации один из двух проектов до конца июля. Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что платная трасса Москва – Казань должна стать дополнительной к существующей М7 «Волга», которая нуждается в реконструкции.

Анастасия Еремина