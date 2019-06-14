Скоростная автомагистраль Москва – Казань пройдет мимо Нижнего Новгорода

Правительство РФ дополнило схему территориального планирования по строительству скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, указав конкретные районы ее прохождения этой дороги. В список этих территорий вошли Перевозский и Навашинский городские округа и шесть районов Нижегородской области.

В частности, в Ардатовском районе трасса пройдет через рабочий поселок Мухтолово, в Арзамасском районе – через Балахонихинский, Ломовский, Абрамовский и Кирилловский сельсоветы, в Вадском районе – через Стрельский, Дубенский, Лопатинский и Новомирский сельсоветы. В Бутурлинском районе трассу планируется проложить по территории Ягубовского, Кочуновского, Увровского сельсоветов и через рабочий поселок Бутурлино. В Краснооктябрьском районе дорога пройдет через Пошатовский сельсовет, в Сергачском – через Камкинский, Лопатинский, Шубинский, Кочко-Пожарский, Пожарский, Ачкинский, Староберезовский сельсоветы и Сергач, в Пильнинском районе – через Тенекаевский, Медянский, Языковский, Новомочалеевский и Петряксинский сельсоветы.

В Нижний Новгорода автотрасса заходить не будет.

В распоряжении правительства РФ отмечается, что принятые по конкретным территориям решения необходимы для создания правовых оснований для резервировании земель, перевода их из одной категории в другую, а также для разработки документации по планировке территории в целях строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства федерального значения.

Андрей Репин