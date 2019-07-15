Трассу М7 могут реконструировать вне зависимости от строительства дороги до Казани

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин поддержал предложение о строительстве платной трассы Москва – Казань. При этом, по его словам, трасса должна стать дополнительной к существующей М7 «Волга» (проходит через Нижний Новгород), которая нуждается в реконструкции.

«Будем заниматься существующей трассой М7. Мы это будем обсуждать с премьер-министром на совещании. Есть не очень хорошие куски, чуть колесо не пробили»,– заявил Максим Орешкин ТАСС после своего автопробега на форуме моногородов в Тольятти.

Напомним, правительство РФ должно в конце июля определиться с проектом для создания транспортного коридора между Европой и Западным Китаем: либо будет построена новая скоростная трасса Москва – Казань, которая пройдет мимо Нижннго Новгорода, либо будет реконструирована трасса М7 «Волга».

Анастасия Еремина