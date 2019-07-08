Правительство России в конце июля выберет между строительством новой трассы Москва – Казань или реконструкцией М7

Правительство России в конце июля сделает выбор из двух проекторов реализации транспортного коридора между Европой и Западным Китаем — строительство новой скоростной трассы Москва – Казань или реконструкцию трассы М7 «Волга», сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект частной дороги «Меридиан» из Европы в Китай через Казахстан. Источники уточняли, что строительства этой трассы может стать причиной отмены реконструкции М7 или реализации трассы Москва – Казань.

В госкомпании «Автодор» заявили, что выбор вариантов строительства дороги между Москвой и Казанью не зависит от реализации планов по строительству «Меридиан». «И тому, и другому проекту быть. Если частный инвестор видит, что его проект эффективен и окупаем, пусть строит»,— отметил зампред правления госкомпании Игорь Астахов..

Реконструкция М7 займет больше времени, отметил директор департамента государственной политики в сфере дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков. Однако задачи сравнивать два варианта нет, потому что главная задача ведомства — «понять, какие мероприятия мы должны сделать, чтобы на М-7 гибло меньше людей, в первую очередь». Таким образом, в правительстве выбирает сейчас тот проект, который будет реализован в первую очередь, до 2024 года.

“Ъ-Казань”