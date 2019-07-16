16 июля, вторник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Новый Chevrolet Corvette получит имя Stingray

Компания Chevrolet подтвердила, что новое поколение спорткара Corvette получит имя Stingray.

Обозначение Sting Ray появилось в 1963 году у модели второго поколения, затем имя поменяли на Stingray и использовали до 1976 года. Наименование было возрождено в 2013 году для базовой версии спорткара седьмого поколения.

Напомним, новый Corvette C8, который станет первым серийным среднемоторным спорткаром модели, будет представлен 18 июля 2019 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя