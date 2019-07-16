Новый Chevrolet Corvette получит имя Stingray

Компания Chevrolet подтвердила, что новое поколение спорткара Corvette получит имя Stingray.

Обозначение Sting Ray появилось в 1963 году у модели второго поколения, затем имя поменяли на Stingray и использовали до 1976 года. Наименование было возрождено в 2013 году для базовой версии спорткара седьмого поколения.

Напомним, новый Corvette C8, который станет первым серийным среднемоторным спорткаром модели, будет представлен 18 июля 2019 года.