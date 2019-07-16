Новый Chevrolet Corvette получит имя Stingray

16 июля, вторник
Компания Chevrolet подтвердила, что новое поколение спорткара Corvette получит имя Stingray.
The Next Generation is almost here and it's not just a Corvette. It's a 2020 #Corvette #Stingray. pic.twitter.com/z8yhdVqmli— Chevrolet (@chevrolet) 15 июля 2019 г.
Обозначение Sting Ray появилось в 1963 году у модели второго поколения, затем имя поменяли на Stingray и использовали до 1976 года. Наименование было возрождено в 2013 году для базовой версии спорткара седьмого поколения.
Напомним, новый Corvette C8, который станет первым серийным среднемоторным спорткаром модели, будет представлен 18 июля 2019 года.