Киев заявил о возможности новых переговоров Зеленского и Путина

Новые телефонные переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским могут состояться, заявил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве. Украинская сторона готова обсуждать по телефону освобождение украинских моряков и других украинцев. Также на повестке стоит судьба журналиста Кирилла Вышинского.

«Телефонные разговоры будут. Вы знаете, основа этого конкретного разговора — фактически 99% времени — была посвящена освобождению наших моряков и других наших пленных. Об этом — освобождении наших людей — мы готовы говорить каждый день, если надо, чтобы был прогресс»,— сказал господин Пристайко (цитата по «РИА Новости»).

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский с прошлого года находится под арестом в Киеве по подозрению в госизмене. В пятницу, 19 июля, суд должен решить вопрос о продлении его ареста. «Фамилия Вышинского постоянно есть в рамках наших переговоров с РФ»,— сказал Вадим Пристайко. По его словам, дата возможных переговоров пока не согласована.

Напомним, Владимир Путин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским 11 июля. Президенты обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Ключевой темой разговора стало освобождение военных моряков, задержанных в Керченском проливе. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Ранее общение между ними ограничивалось заочным диалогом, в частности по ситуации вокруг выдачи жителям Донбасса российских паспортов.

Как Владимир Зеленский вступил в заочный диалог с Владимиром Путиным, читайте в материале “Ъ” «Паспортозамещение».