Мосгорсуд оставил 75-летнего ученого Кудрявцева на три месяца в СИЗО

Московский городской суд на три месяца продлил содержание под стражей в СИЗО «Лефортово» 75-летнему физику, сотруднику ЦНИИМАШ Виктору Кудрявцеву. Напомним, ученый обвиняется в госизмене.

«Следователь предоставил те же доводы, что и год назад. Мы предоставили суду ответ из посольства США о том, что Виктор Кудрявцев к ним не обращался за видом на жительство, что письма рассылают спамеры, а правительственные организации США не ведут переписку о виде на жительство по электронной почте»,— рассказал “Ъ” представитель ученого, руководитель правозащитной организации «Команда 29» Иван Павлов. Он напомнил, что следствие обнаружило на электронной почте Виктора Кудрявцева письмо со спамерского адреса о том, что якобы ему одобрен вид на жительство. «Также к документам дела приобщены медицинские документы о состоянии здоровья ученого и заключение независимых врачей о том, что ему требуется обследование и лечение, чего нельзя провести в условиях изолятора»,— добавил господин Павлов.

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Также адвокат подчеркнул, что еще один обвиненный в госизмене сотрудник ЦНИИМАШ 77- летний Сергей Мещеряков, о задержании которого стало известно на днях, не проходит по этому делу. «Виктор слышал эту фамилию, но он не имеет отношения к делу Кудрявцева и Ковалева. Мне это также подтвердил следователь»,— пояснил адвокат.

Напомним, Виктор Кудрявцев и его ученик Роман Ковалев обвиняются в передаче бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Физику прописали лекарства из Европы».

Анастасия Курилова