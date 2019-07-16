Глава СПЧ предложил изменить процедуру проверки подписей избирателей

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил депутатам Госдумы поменять механизм проверки подписей избирателей. «Избирательное законодательство строится по принципу: подпись признается недействительной, если недействительным является протокол. Документ может быть недействительным, там какая-то графа куда-то не туда ушла, или дата поставлена не так, или подпись поставлена человеком, который визирует этот протокол, но это не должно влиять на результат волеизъявления гражданина»,— сказал господин Федотов на пресс-конференции.

По его словам, он удивлен, что никому раньше не пришло в голову пересмотреть этот закон. Господин Федотов считает, что решением может стать электронное голосование, когда каждый гражданин «голосует сам своей верифицированной подписью».

Прием документов у кандидатов в депутаты Мосгордумы завершился 6 июля. Несколько оппозиционных кандидатов заявили, что собранные за них подписи признали недействительными. 14 июля они организовали акцию «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», в ходе которой задержали более 35 человек.

15 июля прошла акция «За свободу выбора», участники которой снова потребовали допустить оппозиционных кандидатов до выборов. Полиция не вмешивалась в акцию, организаторы пообещали проводить ее каждый вечер до 19 июля. По состоянию на 16 июля отказали в регистрации 27 кандидатам, в том числе оппозиционеру Илья Яшину.

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