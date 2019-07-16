Российские синхронистки взяли золото в технической программе групп на ЧМ

Сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в технической программе в групповых соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта. Россиянки набрали 96,9426 балла.

Серебро завоевала команда из Китая (95,1543 балла). На третьем месте — сборная Украины (93,4514 балла).

В состав российской команды входят: Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Марина Голядкина и Полина Комар.

ЧМ по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу с 12 июля. В медальном зачете лидирует Китай, у которого восемь золотых, две серебряные и одна бронзовая награды. Сборная России — на втором месте (4-2-0).

Подробности — в публикации “Ъ” «Счастливого плавания».