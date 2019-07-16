Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте. Участники спора — Украина и Россия — должны предоставить судебной инстанции дополнительную информацию. Окончательное решение суд планирует вынести в течение шести-девяти месяцев.

До вынесения окончательного вердикта коллекция скифского золота будет оставаться в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Суд постановил, что к делу нельзя применить голландские законы и Конвенцию ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

«Вопрос состоит в том, у кого более веские права. У крымских музеев, заявляющих о праве оперативного управления коллекцией в соответствии с украинскими законами, или государства Украина, заявляющего о праве на собственность экспонатами»,— говорится в пресс-релизе суда, который приводит «Интерфакс».

В 2016 году окружной суд Амстердама решил передать Украине экспонаты, предоставленные в начале 2014 года несколькими крымскими музеями для выставки. Глава Минкульта РФ Владимир Мединский тогда сказал, что передачу скифского золота Украине можно расценить как хищение. Крымские музеи подали апелляционную жалобу на решение суда Амстердама.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Скифское золото угрожает музейным отношениям».