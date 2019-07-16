Кремль не намерен вмешиваться в выборы в Мосгордуму

В Администрации президента России следят за регистрацией кандидатов в депутаты Мосгордумы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у Кремля нет полномочий, чтобы вмешиваться в ситуацию.

«Безусловно, мы наблюдаем за тем, что происходит, за тем, какие решения принимаются. Это вопрос избиркома, и здесь Кремль просто не имеет ни полномочий, ни намерений вмешиваться в эту ситуацию»,— сказал представитель Кремля. По его мнению, выборы в Москве всегда «проходили достаточно на высоком стандарте».

Прием документов у кандидатов в депутаты Мосгордумы завершился 6 июля. Несколько оппозиционных кандидатов заявили, что собранные за них подписи признали недействительными. 14 июля они организовали акцию «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», в ходе которой задержали более 35 человек.

15 июля прошла акция «За свободу выбора», участники которой снова потребовали допустить оппозиционных кандидатов до выборов. Полиция не вмешивалась в акцию, ее организаторы пообещали проводить ее каждый вечер до 19 июля. По состоянию на 16 июля отказали в регистрации 27 кандидатам, в том числе оппозиционеру Илья Яшину.

Подробности — в публикации “Ъ” «Вечер обещает быть Трубным».