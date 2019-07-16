ЕСПЧ получил около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило около ста жалоб от россиянок на домашнее насилие, рассказал «Интерфаксу» избранный от РФ судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов. В Минюсте ранее говорили, что за восемь лет (с 2010 по 2018 год) ЕСПЧ получил всего шесть таких жалоб. «В ЕСПЧ на данный момент около 100 жалоб»,— заявил господин Дедов.

В июле ЕСПЧ впервые обязал Россию выплатить компенсацию по делу о домашнем насилии. 34-летней россиянке Виктории Володиной, которую несколько лет преследовал и избивал гражданский муж, назначили выплату €25 тыс. ЕСПЧ также указал, что в России отсутствует законодательство, сдерживающее домашнее насилие, а пострадавшие не получают помощи.

С января 2017 года в России действует закон о декриминализации побоев. Согласно ему, побои в семье считаются административным правонарушением, а не преступлением. В конце 2018-го уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала этот закон ошибкой и призвала ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Подробности — в публикации журнала «Огонек» «Я тебя бил, я тебя резал».