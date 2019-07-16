В Екатеринбурге перекроют улицы из-за Крестного хода

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге пройдет Крестный ход, посвященный очередной годовщине со дня убийства семьи Романовых. Его протяженность составляет 21 км. Верующие продут из Екатеринбурга до Ганиной Ямы (место, где уничтожались останки царской семьи). Из-за этого, сообщили в мэрии, с 2:30 до 10:00 будет перекрыто движение от Храма на Крови по улице Царской, по Толмачева, по проспекту Ленина, по Татищева, Токарей, Халтурина, Технической и Решетской, а также через поселок Шувакиш — до мужского монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев (урочище Ганина Яма).

«Царские дни» начались 11 июля праздничной литургией в Храме-на-Крови (построен на месте гибели Николая II и его близких). Специально для участников крестного хода рядом с Храмом-на-Крови организован палаточный городок. В прошлом году он был рассчитан на 3 тыс. человек. Завершатся «Царские дни» 21 июля встречей с Ольгой Куликовской-Романовой, вдовой племянника Николая II. Она расскажет о своих встречах со святителем Иоанном Шанхайским и Сан-Францисским.

Подробнее — в материале «“Царские дни” дошли до Екатеринбурга»