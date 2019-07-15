Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за попавшей в двигатель птицы

Самолет Boing-737 авиакомпании «Победа», следовавший по маршруту Казань—Санкт-Петербург, вынужденно вернулся в аэропорт из-за неисправностей. Лайнер вылетел, согласно онлайн табло аэропорта, в 20:55 по местному времени (совпадает с московским), но через 30 минут приземлился в Казани.

«В связи с задымлением салона и возможными неисправностями в левом двигателе самолет в 21:25 мск вернулся в аэропорт вылета»,— сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СКР по Татарстану.

На борту самолета было 185 пассажиров и 6 членов экипажа. Информации о пострадавших нет.

«Птица попала в правый двигатель, предварительное заключение технических служб подтверждает, что самолет повреждений не получил. Ждем итоговое заключение комиссии»,— сообщили ТАСС в пресс-службе «Победы». Согласно онлайн-табло аэропорта повторный вылет рейса в Санкт-Петербург ожидается в 23:00.