Министр экономики доберется из Москвы в Тольятти за рулем Lada Xray

Министр экономики России Максим Орешкин приедет на форум моногородов в Тольятти за рулем отечественного автомобиля. По словам главы ведомства, нетипичная поездка поможет сделать выбор между строительством новой платной трассы Москва—Казань и полной реконструкцией трассы М7 «Волга».

«В понедельник на следующей неделе (15 июля.— “Ъ”) я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва—Владимир—Нижний Новгород—Чебоксары—Казань—Самара—Тольятти»,— говорится в сообщении господина Орешкина в Instagram.

Как позже сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, глава Минэкономики поедет в Тольятти за рулем Lada Xray. Чтобы добраться из Москвы до Тольятти, чиновнику надо будет преодолеть чуть менее 1000 км.

Уже в конце июля российское правительство должно принять решение относительно проекта реализации транспортного коридора между Европой и Западным Китаем: выбор стоит между строительством новой скоростной трассы Москва—Казань и реконструкцией трассы М7 «Волга».

Ранее стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект частной дороги «Меридиан» из Европы в Китай, которая станет частью глобальной скоростной дороги из Шанхая в Гамбург. Источники уточняли, что строительство этой трассы может стать причиной отмены реконструкции М7 или реализации трассы Москва—Казань. В госкомпании «Автодор» заявили, что выбор вариантов строительства дороги между Москвой и Казанью не зависит от реализации планов по строительству «Меридиан».

О том, как были обнаружены махинации с землей под еще будущей автотрассой, читайте в материале «Непостроенная дорога уже вызвала вопросы».