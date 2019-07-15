Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

Жители подмосковного городского округа Ликино-Дулево, протестующие против строительства комплекса по переработке отходов, перекрыли Егорьевское шоссе. Активистка Ольга Савина сказала «МБХ медиа», что «активисты ходят туда-сюда по пешеходному переходу». На видео, предоставленном ею, видно, что сотрудники ГИБДД стараются регулировать движение активистов и транспортных средств.

Протестующие против мусорного полигона в Ликине-Дулеве перекрыли Егорьевское шоссе в знак протеста против вырубки леса для строительства мусорного полигона.

Видео: Ольга Савинаhttps://t.co/0FOXvZCHhh pic.twitter.com/KZe4nH58WQ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 15 июля 2019 г.

Ранее сообщалось, что полиция задерживает участников акции. Утром сотрудники полиции выталкивали жителей Ликино-Дулево, которые обороняли вход в лес. В результате действий правоохранительных органов серьезно пострадала местная жительница Светлана Карева. Ее госпитализировали в больницу в Давыдово, предварительный диагноз — сотрясение мозга и ушиб поясничного отдела позвоночника, не исключен перелом позвоночника.

Источник “Ъ” в администрации Ликино-Дулево рассказал, что «региональный оператор по вывозу мусора на законных основаниях, через сайт госуслуг, получил порубочный билет для проведения работ на месте будущего комплекса по переработке отходов». «В настоящее время активисты не дают проводить работы, провоцируют. Для минимизации последствий на место были вызваны сотрудники полиции»,— сказал источник.

Протесты против строительства мусорной свалки в Ликино-Дулево продолжаются несколько месяцев. По мнению части жителей городского округа Ликино-Дулево, лес вырубают незаконно.

Подробнее о протестах — в материале “Ъ” «Задержания на обочине».