СМИ: в столкновениях полиции с активистами в Ликино-Дулево есть пострадавшие

В подмосковном городском округе Ликино-Дулево, жители которого протестуют против строительства комплекса по переработке отходов, полиция задерживает участников акции. По информации «Новой газеты», сегодня в лесу должны были производить вырубку, в 9:40 местных жителей, которые обороняли вход в лес, стали выталкивать полицейские.

Как сообщили активисты «МБХ медиа» и «Новой газете», серьезно пострадала местная жительница Светлана Карева: «В результате толчка одного из полицейских девушка упала спиной на пень и потеряла сознание». Пострадавшую госпитализировали в больницу в Давыдово, предварительный диагноз — сотрясение мозга и ушиб поясничного отдела позвоночника, не исключен перелом позвоночника.

«Пригнали полицейских без опозновательных знаков, они били женщин, детей. Одна женщина уже минут 20 лежит без дыхания»: протестующих против строительства свалки возле подмосковной деревни Ликино-Дулево задерживают и избиваютhttps://t.co/0FOXvZCHhh pic.twitter.com/XcfqI1ZWdm — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 15 июля 2019 г.

«Пригнали полицейских без опознавательных знаков, они били женщин, детей»,— рассказала «МБХ медиа» активистка Ольга Савина. Еще одна участница акции Ольга Басацкая сказала, что «задержали человек 5-8 уже».

«Новая газета» пишет о двух задержанных, которых «в наручниках увели в полицейские машины» после нескольких ударов дубинкой.

«Региональный оператор по вывозу мусора на законных основаниях, через сайт госуслуг, получил порубочный билет для проведения работ на месте будущего комплекса по переработке отходов. В настоящее время активисты не дают проводить работы, провоцируют. Для минимизации последствий на место были вызваны сотрудники полиции»,— рассказал “Ъ” источник в администрации Ликино-Дулево.

Он добавил, что 11 июля ио главы городского округа Андрей Буянов встречался с активистами, разъяснил им ситуацию и предложил участвовать в процессе. «Мало того, было предложено взять на работу кого-то из активистов, чтобы тот из первых рук получал информацию о ходе работ, но только не мешал. Дело в том, что порубочный билет имеет определенный срок действия. И если в него не уложиться, необходимо все начинать вновь»,— утверждают местные власти.

Протесты против строительства мусорной свалки в Ликино-Дулево продолжаются несколько месяцев. По мнению части жителей городского округа Ликино-Дулево, лес вырубают незаконно.

Подробнее о протестах — в материале “Ъ” «Задержания на обочине».