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СМИ: в столкновениях полиции с активистами в Ликино-Дулево есть пострадавшие

В подмосковном городском округе Ликино-Дулево, жители которого протестуют против строительства комплекса по переработке отходов, полиция задерживает участников акции. По информации «Новой газеты», сегодня в лесу должны были производить вырубку, в 9:40 местных жителей, которые обороняли вход в лес, стали выталкивать полицейские.

Как сообщили активисты «МБХ медиа» и «Новой газете», серьезно пострадала местная жительница Светлана Карева: «В результате толчка одного из полицейских девушка упала спиной на пень и потеряла сознание». Пострадавшую госпитализировали в больницу в Давыдово, предварительный диагноз — сотрясение мозга и ушиб поясничного отдела позвоночника, не исключен перелом позвоночника.

«Пригнали полицейских без опознавательных знаков, они били женщин, детей»,— рассказала «МБХ медиа» активистка Ольга Савина. Еще одна участница акции Ольга Басацкая сказала, что «задержали человек 5-8 уже».

«Новая газета» пишет о двух задержанных, которых «в наручниках увели в полицейские машины» после нескольких ударов дубинкой.

«Региональный оператор по вывозу мусора на законных основаниях, через сайт госуслуг, получил порубочный билет для проведения работ на месте будущего комплекса по переработке отходов. В настоящее время активисты не дают проводить работы, провоцируют. Для минимизации последствий на место были вызваны сотрудники полиции»,— рассказал “Ъ” источник в администрации Ликино-Дулево.

Он добавил, что 11 июля ио главы городского округа Андрей Буянов встречался с активистами, разъяснил им ситуацию и предложил участвовать в процессе. «Мало того, было предложено взять на работу кого-то из активистов, чтобы тот из первых рук получал информацию о ходе работ, но только не мешал. Дело в том, что порубочный билет имеет определенный срок действия. И если в него не уложиться, необходимо все начинать вновь»,— утверждают местные власти.

Протесты против строительства мусорной свалки в Ликино-Дулево продолжаются несколько месяцев. По мнению части жителей городского округа Ликино-Дулево, лес вырубают незаконно.

Подробнее о протестах — в материале “Ъ” «Задержания на обочине».

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