Кремль не принимал решение по налоговым льготам для «Роснефти» на Арктику

По обращению главы «Роснефти» Игоря Сечина о налоговых льготах более чем на 2,5 трлн руб. еще не принималось никакого решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это первое. Второе — мы традиционно не комментируем служебную переписку, не будем делать это и на этот раз»,— сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что глава «Роснефти» Игорь Сечин направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить налоговые льготы на освоение Арктики на сумму в 2,6 трлн руб. В этом случае нефтяные компании готовы вложить в проект от 5 трлн до 8,5 трлн руб.

До этого, 10 июля, «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» также обратились к президенту с просьбой о льготах на проект по доставке нефти через Северный Ледовитый океан в Европу и Азию. Они нужны для того, чтобы создать единый арктический кластер из четырех месторождений (Тагульского, Сузунского, Лодочного и Пайяхского) и отправлять до 100 млн т нефти в год по Северному морскому пути.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ” «Нефтяные адмиралы».