Российские волейболисты стали чемпионами Лиги наций

Российские волейболисты завоевали золотые медали Лиги наций, одержав победу над командой из США в последней игре «Финала шести». Встреча, которая проходила в Чикаго, завершилась со счетом 3–1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

Самыми результативными игроками матча стали Дмитрий Волков (17 очков) и Тэйлор Сэндер (20 очков).

Бронзовым призером Лиги наций стала сборная Польши, которая одержала победу над бразильскими спортсменами со счетом 3–0 (25:17, 25:23, 25:21).

О том, как проходил старт Лиги наций для российской сборной, — в материале “Ъ”.