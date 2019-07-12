Францию заблокировали в Лиге наций

В пятницу мужская сборная России одержала победу на старте «Финала шести» Лиги наций по волейболу, который проходит в Чикаго. Обыграв Францию в трех партиях, она уже обеспечила себе участие в полуфинале турнира, так как соперник днем ранее потерпел поражение от команды США. Теперь россиянам и американцам осталось определить, кто из них выйдет из группы А с первого места.

Сборная России успешно начала защиту титула первого чемпиона Лиги наций, который завоевала в прошлом году. Тогда она разбила французов в финале, а сейчас — в первом матче группового этапа «Финала шести», причем в еще более жесткой форме. В двух партиях россияне даже не выпустили их из 20 очков и вынесли за 1 час 15 минут чистого игрового времени со счетом 25:16, 25:23, 25:17. Только во втором сете французские волейболисты сумели завязать борьбу, когда сразу повели 5:1.После второго технического перерыва они, правда, уже уступали с разницей «минус четыре», тем не менее создали напряжение в концовке.

Между тем после неудачного старта во встрече с хозяевами финальной стадии Лиги наций (1:3) Франции для того, чтобы сохранить шансы на выход из группы, была необходима победа. И ведь она имела успешный опыт в противостоянии с нынешней российской сборной, которой нанесла поражение в самом начале предварительного раунда. В том матче на этапе в сербском Нови-Саде дебютировал главный тренер россиян Туомас Саммелвуо, и первый блин получился комом как по результату (1:3), так и по качеству игры (36 ошибок). В Чикаго французы выставили практически тот же состав, хотя в нем все-таки не хватало либеро Жени Гребенникова и блокирующего Никола Ле Гоффа, не считая, конечно, пропускавших Лигу наций доигровщика Эрвина Нгапета и диагонального Стефана Буайе. Впрочем, и Россия задействовала в этом турнире не все резервы, а диагональный Максим Михайлов, чье участие в «Финале шести» планировалось, в итоге остался в Москве по состоянию здоровья. Зато в Америку отправились Дмитрий Волков, Егор Клюка и Виктор Полетаев, которым тренерский штаб предоставлял отдых по ходу предварительного раунда. Основных доигровщиков Волкова и Клюку разумно освободили от кругосветного путешествия по маршруту Иран—Бразилия—Австралия, а лучший бомбардир сборной в текущей Лиге наций Полетаев не полетел на заключительный этап в Брисбен.

Все трое сыграли против Франции, набрав суммарно 29 очков. Правда, если Волков реализовал 7 из 16 атак, то Клюка и Полетаев показали очень низкий процент эффективности — 23,5% и 30,5% соответственно. Удивительно, что даже при таких цифрах россияне полностью доминировали на площадке. Но еще больше удивляет и многое объясняет их абсолютное превосходство на блоке. Подопечные Саммелвуо совершили 20 результативных блокирований за три сета, и это фантастическая статистика. Центральный Ильяс Куркаев семь раз «зачехлил» французов и стал самым результативным игроком команды с 11 очками.

Обеспечив себе выход в полуфинал, в субботу утром по московскому времени сборная России разыграет первое место в группе с американцами. Другую группу выиграла Польша, которая уже одержала две победы. За вторую путевку в полуфинал там поспорят Бразилия и Иран.

Александр Ильин