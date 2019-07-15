Reuters узнало о сроках начала возобновления работы компаний США с Huawei

Администрация США может начать выдавать американским компаниям лицензии, позволяющие продавать свою продукцию китайской корпорации Huawei, в ближайшие две-четыре недели, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Выдачей лицензий займется Министерство торговли США.

Две компании, ранее поставлявшие корпорации чипы, заявили, что в ближайшее время хотят обратиться за лицензией. Отмечается, что у властей пока нет четких критериев выдачи таких разрешений. Представитель одной из компаний предположил, что решение о выдаче лицензии будет рассматриваться индивидуально. Представитель министерства рассказал агентству, что все заявки будут рассмотрены и проанализированы на соответствие «интересам нацбезопасности».

Напомним, в мае США запретили американским компаниям работать с Huawei, чтобы защитить информационно-коммуникационную инфраструктуру США от внешних угроз. Во вторник, 9 июля, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что США собираются смягчить ограничения на торговлю американских компаний с Huawei, если продажа или покупка конкретных услуг или товаров не будет угрожать национальной безопасности США.

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