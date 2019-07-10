США смягчат ограничения на торговлю с Huawei

Вчера, 9 июля, вечером министр торговли США Уилбур Росс заявил, что США собираются смягчить ограничения на торговлю американских компаний с китайской Huawei, если продажа или покупка конкретных услуг или товаров не будет угрожать национальной безопасности США. При этом правительство США не собирается исключать Huawei из списка организаций, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, поэтому наблюдатели считают, что вчерашние заявления господина Росса вызвали еще больше вопросов.

Господин Росс отметил, что «для претворения директив президента на саммите G20 (28–29 июня.— “Ъ”) Министерство торговли будет выдавать разрешения, если это не представляет угрозы национальной безопасности США. «Такие ограничения позволяют нам убедиться, что мы не просто передаем выручку американских компаний иностранным фирмам»,— цитирует его Reuters.

В мае США запретили американским компаниям работать с Huawei, и, хотя впоследствии запрет был отложен на 90 дней, ситуация для китайской компании остается сложной, поскольку большинство смартфонов Huawei работало на операционной системе Android, принадлежащей Google.

О возможном снятии ограничений с Huawei президент США говорил после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в японской Осаке.

Подробнее о переговорах — в публикации “Ъ” «Китай опять зовут к столу».

Евгений Хвостик