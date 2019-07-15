Находящийся под следствием глава района Приангарья ушел в отставку

Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку находящегося под следствием мэра Сергея Худоногова, занимавшего должность последнюю четверть века. Как сообщил ТАСС председатель думы Валерий Заречный, глава района написал заявление о сложении полномочий, которое поддержали 14 из 17 депутатов. Трое воздержались.

Как писал “Ъ”, 12 июля Сергей Худоногов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, господин Худоногов использовал свое служебное положение при организации ликвидации последствий паводка. Так, 2 июля он, «действуя из личной заинтересованности» и «вопреки служебной необходимости», организовал работы по ликвидации последствий стихии на территории своего коттеджа.

Перед возбуждением уголовного дела «Единая Россия» исключила из партии за дискредитацию Сергея Худоногова, использовавшего во время наводнения муниципальную спецтехнику в личных целях. По словам лидера иркутских единороссов Сергея Сокола, этот «аморальный поступок не достоин партийца и мэра».

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 110 населенных пунктов. Вода зашла почти в 11 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Подробности уголовного дела — в публикации “Ъ” «Нижнеудинского мэра смыло уголовным делом»

Илья Галагуз