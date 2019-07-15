Франция, Великобритания и ФРГ призвали Иран отменить решение по СВПД

Берлин, Париж и Лондон выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в регионе Персидского залива и риском отмены иранской ядерной сделки. «Мы считаем, что пришло время действовать ответственно и искать способы остановить эскалацию напряженности и возобновить диалог»,— цитирует Reuters совместное заявление европейских стран.

В документе подчеркивается, что Германия, Франция и Великобритания продолжают поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном. «Его реализация зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств. Мы призываем Иран отменить свои недавние решения в этой связи»,— отметили представители трех стран.

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О сокращении своих обязательств по СВПД Тегеран предупредил 8 мая, призвав Вашингтон вернуться к исполнению ядерной сделки. В начале июля власти Ирана объявили, что начинают обогащать уран выше 3,67%, а очередное сокращение обязательств по ядерной сделке произойдет через 60 дней, если Запад не найдет способ выполнить свою часть сделки. МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном допустимого уровня обогащения урана.

Об угрозах Ирана нарушить «ядерную сделку» читайте в материале “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».