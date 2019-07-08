МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном допустимого уровня обогащения урана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало, что Иран превысил допустимый уровень обогащения урана, предусмотренный в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, передает Reuters. Ранее власти Ирана заявили о повышении разрешенного уровня обогащения урана в 3,67%, до 4,5%.

После сообщения о превышении разрешенного уровня обогащения урана, распространенного местными СМИ, власти Ирана заявили, что могут продолжить его увеличивать до 20%, а также пригрозили возобновить работу деактивированных центрифуг в качестве следующих потенциальных мер отступления от условий ядерной сделки 2015 года, из которой в 2018 году вышли США.

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Несколькими днями ранее Тегеран объявил, что начинает с 7 июля обогащать уран выше 3,67%, а очередное сокращение его обязательств по ядерной сделке произойдет через 60 дней, если Европа не найдет способ выполнить свою часть сделки.

О сокращении своих обязательств по СВПД Тегеран предупредил еще 8 мая. Иран также призвал Вашингтон вернуться к исполнению ядерной сделки.

Об угрозах Ирана нарушить «ядерную сделку» читайте в материале “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».