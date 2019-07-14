В Красноярске зафиксировали превышение вредных примесей в воздухе из-за лесных пожаров

В результате масштабных лесных пожаров в Красноярское крае и Иркутской области, в Красноярске зафиксировано задымление. Гигиенические нормы содержания в воздухе взвешенных частиц превышены в 1,6 раза, сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. В то же время, гигиенические нормативы содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, аммиака, сероводорода в атмосферном воздухе не превышены, говорится в сообщении ведомства.

По данным главного управления МЧС России по Красноярскому краю, в регионе действует 85 лесных пожаров 1-го, 2-го и местами 3-го класса опасности. На территории Кежемского и на юго-востоке Эвенкийского районов прогнозируется чрезвычайная опасность 5 класса. Роза ветров поменяла направление, сообщает гидрометцентр, дым от лесных пожаров на территории городов и ряда районов Красноярского края продержится несколько дней. Действующих лесных пожаров вблизи населенных пунктов нет.

2 июля в регионе из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Доступ людей и въезд транспорта на природу ограничен. На территории государственного лесного фонда усилено патрулирование, инспекторы МЧС, лесной охраны, полиции проводят рейды и разъяснительную работу с населением.

Елена Морозова, Новосибирск