Британский таблоид сообщил об интересе английских клубов к нападающему ЦСКА

Крупнейшие английские футбольные клубы рассматривают возможность покупки нападающего московского футбольного клуба ЦСКА Федора Чалова, сообщает Daily Mirror. Стоимость возможного трансфера издание оценивает £20 млн.

В частности, интерес к Чалову проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», а также лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», утверждает газета. Подписать контракт с футболистом также надеются немецкие «Бавария», «Боруссия» и «РБ Лейпциг», наряду с французским «Монако» и испанской «Севильей».

Российский футбольный союз по итогам сезона-2018/19 включил Чалова в список лучших футболистов Российской премьер-лиги. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 15 голов в 30 матчах.