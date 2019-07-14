WSJ: Huawei сократит сотрудников американской «дочки»

Компания Huawei планирует масштабные увольнения в базирующейся в США дочерней компании Futurewei Technologies, занимающейся исследованиями и разработками, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Офисы «дочки» находятся в штатах Техас, Калифорния и Вашингтон.

По данным источников газеты, ряду сотрудников уже отправлены уведомления об увольнении. Всего в компании работают 850 человек, и, как утверждает один из собеседников издания, под сокращения могут попасть сотни из них. Точная цифра не называется. Некоторым из сотрудников Huawei, работающих в США, предложили остаться в компании, перейдя в китайский офис.

В Huawei Technologies отказались комментировать информацию о масштабных сокращениях. Месяцем ранее глава компании Жэнь Чжэнфэй заявлял, что закрытия или продажи подразделений, а также массовых сокращений сотрудников не ожидается.

В мае США запретили американским компаниям работать с Huawei, чтобы защитить информационно-коммуникационную инфраструктуру США от внешних угроз. Во вторник, 9 июля, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что США собираются смягчить ограничения на торговлю американских компаний с Huawei, если продажа или покупка конкретных услуг или товаров не будет угрожать национальной безопасности США.

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