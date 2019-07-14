США осуждают задержание в Каракасе двух соратников Гуайдо

Советник резидента США по национальной безопасности Джон Болтон осудил «произвольное задержание режимом Мадуро» в Каракасе двух соратников венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо.

«Диктатура продолжает использовать запугивание для подавления инакомыслия. Мир не может позволить, чтобы эти нарушения прав человека продолжались. Мадуро должен уйти»,— написал господин Болтон в Twitter.

Накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о похищении двух членов своей команды в Каракасе. Позднее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что приближенные господина Гуайдо были задержаны по обвинению в краже оружия и попытке его продажи за $35 тыс.

Напомним, в январе оппозиционный лидер провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего президента господина Мадуро.

О положении оппозиции в Венесуэле — в публикации “Ъ”.