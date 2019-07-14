Соратников Хуана Гуайдо обвинили в краже оружия

Двое соратников венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо обвиняются в краже оружия и попытке его продажи. Такое заявление сделал в субботу, 13 июля, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

«Мы следили за ними. Сотрудники службы безопасности (Хуана.—“Ъ”) Гуайдо несли оружие, подобное тому, которое было украдено 30 апреля у Национальной гвардии»,— заявил он во время пресс-конференции (цитата по ТАСС).

По словам господина Родригеса, задержанные хотели продать оружие за $35 тыс. Во время переговоров на Барбадосе власти представят видео, чтобы показать, «что эти люди (оппозиция.—“Ъ”) продолжают использовать насилие».

Напомним, ранее Хуан Гуайдо сообщил о похищении двух членов своей команды в Каракасе. Он также предположил, что их подвергают пыткам.

В январе оппозиционный лидер провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего президента господина Мадуро.

О положении оппозиции в Венесуэле — в публикации “Ъ”.