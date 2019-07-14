В Санкт–Петербурге пройдет спектакль в поддержку сестер Хачатурян

Режиссер «Независимого театрального проекта» Елена Павлова поставила спектакль «Три сестры», в основе которого — материалы допроса сестер Хачатурян, сообщает «Фонтанка». Премьера состоится 25 июля в Бертгольд Центре.

Госпожа Павлова считает свою работу не спектаклем, а «театральной акцией», которая должна привлечь внимание общества к теме домашнего насилия и патриархального уклада. Режиссер хотела бы, чтобы женщины «не боялись приходить в собственный дом».

Напомним, Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве отца, который, по их словам, на протяжении многих лет избивал девушек и принуждал к действиям сексуального характера. Им вменяют в вину убийство группой лиц по предварительному сговору. Защитники сестер настаивают, что девушки убили отца в рамках необходимой обороны. Дело сестер Хачатурян вызвало общественный резонанс: 6 июля в центре Москвы прошла акция в их поддержку, которую мэрия отказалась согласовать.

О реакции на дело — в материале “Ъ FM” «Нельзя исключать, что суд примет половинчатое решение».